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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   UP: Liquor shops in Lucknow will remain closed on October 23 and 27; bars will also not open—find out why.

यूपी: लखनऊ में 23 और 27 अक्टूबर को बंद रहेंगी शराब की दुकानें, बार भी नहीं खुलेंगे; जानिए ऐसा क्यों

Thu, 22 Oct 2026 03:37 PM IST
Akash Dwivedi डिजिटल डेस्क, लखनऊ
डिजिटल डेस्क, लखनऊ Published by: Akash Dwivedi Updated Thu, 22 Oct 2026 03:37 PM IST
सार

लखनऊ में विधान परिषद के द्विवार्षिक निर्वाचन के चलते 23 अक्टूबर को मतदान और 27 अक्टूबर को मतगणना के दिन शराब की बिक्री बंद रहेगी। जिलाधिकारी विशाख जी के आदेश के अनुसार देशी शराब, मॉडल शॉप, कंपोजिट शॉप, बार, भांग और ताड़ी की दुकानों समेत थोक-फुटकर प्रतिष्ठानों तथा सैन्य कैंटीनों में भी बिक्री प्रतिबंधित रहेगी।

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UP: Liquor shops in Lucknow will remain closed on October 23 and 27; bars will also not open—find out why.
कल बंद रहेंगे ठेके - फोटो : adobe

विस्तार
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विधान परिषद के द्विवार्षिक निर्वाचन के मद्देनजर राजधानी में 23 और 27 अक्टूबर को शराब की बिक्री पूरी तरह बंद रहेगी। जिलाधिकारी विशाख जी ने मतदान और मतगणना के दिन जिले की सभी आबकारी दुकानों और मदिरा बिक्री से जुड़े प्रतिष्ठानों को बंद रखने का आदेश जारी किया है। आदेश का उल्लंघन करने वाले अनुज्ञापनधारकों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।

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आदेश के अनुसार, 23 अक्टूबर को मतदान और 27 अक्टूबर को मतगणना के दिन देशी शराब, कंपोजिट शॉप, मॉडल शॉप, भांग और ताड़ी की दुकानों के साथ बार भी बंद रहेंगे। इसके अलावा थोक और फुटकर मदिरा बिक्री के प्रतिष्ठानों तथा सैन्य और अर्धसैनिक कैंटीनों में भी मादक पदार्थों की बिक्री प्रतिबंधित रहेगी।

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