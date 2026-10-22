Video: कल पंचायत या तो संस्थान के अंदर होगी या सड़क

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कल डालीबाग स्थित गन्ना किसान संस्थान में होने वाली किसान मजदूर महापंचायत को लेकर भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष आलोक वर्मा अन्य लोग आज गन्ना संस्थान पहुंचे जहां गेट बंद होने के चलते बाहर ही रहे वहां उन्होंने कहा कि कल पंचायत या तो संस्थान के अंदर होगी या सड़क पर होगी पर पंचायत जरूर होगी

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