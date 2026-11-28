{"_id":"6b0a828508a2c29df3057bc3","slug":"video-video-sayatha-matha-bdamatana-capayanashapa-mahal-samafainal-ma-idanashayaii-khalugdhaya-ka-bca-makabl-2026-11-28","type":"video","status":"publish","title_hn":"Video: सैयद मोदी बैडमिंटन चैंपियनशिप, महिला सेमीफाइनल में इंडोनेशियाई खिलाड़ियों के बीच मुकाबला","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

Video: सैयद मोदी बैडमिंटन चैंपियनशिप, महिला सेमीफाइनल में इंडोनेशियाई खिलाड़ियों के बीच मुकाबला

Akash Dwivedi

Updated Sat, 28 Nov 2026 12:58 PM IST Updated Sat, 28 Nov 2026 12:58 PM IST







Link Copied



गोमतीनगर स्थित बीबीडी यूपी बैडमिंटन अकादमी में सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप-2026 के तहत महिला सेमीफाइनल मुकाबला खेला गया। कोर्ट पर जफर हिदायतुल्लाह, रिंजनी क्विन्तर, रेहान नौफल और मिलती देव (इंडोनेशिया) के बीच मुकाबले के दौरान खेल का रोमांच देखने को मिला। ... और पढ़ें

विज्ञापन