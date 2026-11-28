{"_id":"6b0a829ae3f0cc582e01c6bb","slug":"video-video-oinalina-bhagatana-vayavasatha-para-parava-vathhayaka-na-jataii-parashana-parana-vayavasatha-jara-rakhana-ka-maga-2026-11-28","type":"video","status":"publish","title_hn":"Video: ऑनलाइन भुगतान व्यवस्था पर पूर्व विधायकों ने जताई परेशानी, पुरानी व्यवस्था जारी रखने की मांग","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

स्वास्थ्य संबंधी बिलों और अन्य मदों के भुगतान की प्रक्रिया ऑनलाइन किए जाने के फैसले पर पूर्व विधायकों ने असुविधा जताई है। पूर्व एमएलसी सिराज मेंहदी ने विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना से इस व्यवस्था पर पुनर्विचार करने की मांग की है। सिराज मेंहदी ने कहा कि तमाम बुजुर्ग पूर्व विधायकों के फोन आ रहे हैं। वे पूछ रहे हैं कि ऑनलाइन भुगतान के लिए साइबर कैफे कहां खोजेंगे। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन प्रक्रिया से पूर्व विधायकों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही बिलों के लंबे समय तक लंबित रहने की आशंका भी है। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष से आग्रह किया कि ऑनलाइन भुगतान के निर्णय को वापस लिया जाए या पुरानी और नई, दोनों व्यवस्थाओं से भुगतान का विकल्प दिया जाए। सिराज मेंहदी ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष अपने स्तर से इस समस्या का समाधान करें, ताकि पूर्व विधायकों को परेशानी न हो।

... और पढ़ें