{"_id":"6af5a9fb659b691b7302596c","slug":"video-video-savacachha-saravakashhanae-2026-ma-tasara-raka-malna-para-nagara-nagama-ma-mayara-ka-savagata-2026-11-12","type":"video","status":"publish","title_hn":"Video: स्वच्छ सर्वेक्षण 2026 में तीसरी रैंक मिलने पर नगर निगम में मेयर का स्वागत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

Video: स्वच्छ सर्वेक्षण 2026 में तीसरी रैंक मिलने पर नगर निगम में मेयर का स्वागत

Akash Dwivedi

Updated Thu, 12 Nov 2026 05:28 PM IST Updated Thu, 12 Nov 2026 05:28 PM IST







Link Copied



स्वच्छ सर्वेक्षण 2026 में लखनऊ को तीसरा स्थान मिलने के बाद मेयर सुषमा खर्कवाल लालबाग स्थित नगर निगम मुख्यालय पहुंचीं। यहां उनका स्वागत किया गया। ... और पढ़ें

विज्ञापन