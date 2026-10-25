{"_id":"6add8822127c3f7e650bbffb","slug":"video-video-sahara-satata-karakata-satadayama-ma-mahana-saha-bshhata-samata-tataya-ta10-karakata-paratayagata-ka-aayajana-2026-10-25","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: सहारा स्टेट क्रिकेट स्टेडियम में मोहन सिंह बिष्ट स्मृति तृतीय टी10 क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

VIDEO: सहारा स्टेट क्रिकेट स्टेडियम में मोहन सिंह बिष्ट स्मृति तृतीय टी10 क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन

Ishwar Ashish Bhartiya

Updated Sun, 25 Oct 2026 10:10 AM IST Updated Sun, 25 Oct 2026 10:10 AM IST







Link Copied



लखनऊ के जानकीपुरम सहारा स्टेट क्रिकेट स्टेडियम में मोहन सिंह बिष्ट स्मृति तृतीय टी10 क्रिकेट प्रतियोगिता में नीलमथा नाइट राइडर्स की टीम से बल्लेबाजी करते फराज और गोविंद। ... और पढ़ें

विज्ञापन