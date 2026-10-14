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VIDEO: सीएम योगी ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा का किया विमोचन

Ishwar Ashish Bhartiya

Updated Wed, 14 Oct 2026 11:41 AM IST Updated Wed, 14 Oct 2026 11:41 AM IST







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लखनऊ लोक भवन में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा का विमोचन करते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ।

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