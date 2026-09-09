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Video: रॉयल चार्टर डे कार्यक्रम का दीप प्रज्ज्वलित कर उद्घाटन

Akash Dwivedi

Updated Wed, 09 Sep 2026 05:34 PM IST Updated Wed, 09 Sep 2026 05:34 PM IST







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रिवर बैंक कॉलोनी स्थित दि इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स के सभागार में रॉयल चार्टर डे कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का दीप प्रज्ज्वलित कर डॉ. बीआर सिंह ने उद्घाटन किया। इस अवसर पर संस्थान के सदस्य और इंजीनियर मौजूद रहे। ... और पढ़ें

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