उत्तर प्रदेश-2027 चुनाव: कितनी सीटों पर लड़ेगी आप? सवाल पर संजय सिंह बोले- ये सबकुछ आलाकमान तय करेंगे

अक्टूबर से प्रदेशव्यापी यात्रा निकालेगी आप

संजय सिंह ने बताया कि अक्टूबर से आम आदमी पार्टी प्रदेश में जन-यात्रा निकालेगी। उन्होंने कहा कि यात्रा के दौरान बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, सामाजिक अन्याय और भाजपा की कथित नफरत की राजनीति जैसे मुद्दे उठाए जाएंगे।

उन्होंने राम मंदिर में चंदा चोरी का मुद्दा भी यात्रा के दौरान उठाने की बात कही। संजय सिंह ने प्रदेश सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए सड़कों, जल जीवन मिशन और अन्य योजनाओं को लेकर भी सवाल उठाए।

भगत सिंह जयंती पर जिलों में होंगे कार्यक्रम

आप 27 सितंबर को शहीद-ए-आजम भगत सिंह की जयंती पर प्रदेश के सभी जिलों में विचार गोष्ठी और रक्तदान शिविर आयोजित करेगी। पार्टी का कहना है कि इसके जरिए युवाओं को भगत सिंह के विचारों से जोड़ने और समाजसेवा का संदेश देने का प्रयास किया जाएगा।

बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार को घेरा

संजय सिंह ने बेसिक शिक्षा में खाली पदों और डीएलएड प्रशिक्षित युवाओं के मुद्दे को भी उठाया। उनका दावा है कि बेसिक शिक्षा में दो लाख से अधिक पद खाली हैं और करीब 15 लाख डीएलएड युवा बेरोजगार हैं। उन्होंने इंटर कॉलेजों में बीएड की अनिवार्यता के मुद्दे पर भी सरकार को घेरा और प्रभावित पीजी छात्रों को कम से कम दो साल की मोहलत देने की मांग की। प्रेसवार्ता में उन्होंने प्रदेश सरकार पर भ्रष्टाचार और विकास के दावों को लेकर भी निशाना साधा। हालांकि, सरकार और भाजपा की ओर से इन आरोपों पर प्रतिक्रिया इस बयान में शामिल नहीं है।