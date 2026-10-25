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VIDEO : रोटरी ग्रीन ड्राइव कार रैली को प्रमुख सचिव ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया

Ishwar Ashish Bhartiya

Updated Sun, 25 Oct 2026 12:14 PM IST Updated Sun, 25 Oct 2026 12:14 PM IST







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लखनऊ के गोमती नगर विस्तार स्थित जनेश्वर मिश्र पार्क गेट नंबर 5 से रोटरी ग्रीन ड्राइव कार रैली को झंडी दिखा कर रवाना करते प्रमुख सचिव नियोजन आईटी इलेक्ट्रॉनिक आलोक कुमार आईएएस। ... और पढ़ें

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