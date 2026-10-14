{"_id":"6acf1d069c528fad5602e5a5","slug":"video-video-parayatana-matara-bl-yapa-ma-kasa-ka-na-hasayata-ha-na-ha-kasa-ka-oukata-ha-ka-thaga-kara-l-2026-10-14","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: पर्यटन मंत्री बोले- यूपी में किसी की न हैसियत है ना ही किसी की औकात है कि दंगे कर ले","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

VIDEO: पर्यटन मंत्री बोले- यूपी में किसी की न हैसियत है ना ही किसी की औकात है कि दंगे कर ले

Ishwar Ashish Bhartiya

Updated Wed, 14 Oct 2026 11:41 AM IST Updated Wed, 14 Oct 2026 11:41 AM IST







Link Copied



शारदीय नवरात्रि के शुभ अवसर पर लखनऊ बड़ी काली मंदिर में पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने दर्शन-पूजन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अब प्रदेश में किसी में न तो औकात है और न ही हैसियत जो दंगे करवा दे। ... और पढ़ें

विज्ञापन