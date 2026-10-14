VIDEO: पूर्व राष्ट्रपति डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम की 95वीं जयंती और विश्व छात्र दिवस पर शपथ का कार्यक्रम

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डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम ट्रस्ट की ओर से पूर्व राष्ट्रपति डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम की 95वीं जयंती और विश्व छात्र दिवस पर शपथ का कार्यक्रम आयोजित किया गया। ला मार्टिनियर बॉयज कॉलेज, हजरतगंज, लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में सुबह की प्रार्थना के समय छात्रों को देश के युवाओं के लिए डॉ. कलाम द्वारा दिए गए 10-सूत्रीय संकल्पों की शपथ दिलाई गई। इन संकल्पों में शिक्षा, वृक्षारोपण, नशामुक्ति, ईमानदारी, सामाजिक सौहार्द और देश सेवा का संदेश शामिल है। ट्रस्ट ने देश के सभी स्कूलों और कॉलेजों से इस अवसर पर छात्रों को शपथ दिलाने की अपील की है।

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