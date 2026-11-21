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Video: पीएम मोदी के स्वागत में शहीद पथ पर झांसी के कलाकारों ने किया राई नृत्य

Akash Dwivedi

Updated Sat, 21 Nov 2026 07:24 PM IST Updated Sat, 21 Nov 2026 07:24 PM IST







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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए एयरपोर्ट से इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान तक जगह-जगह अभिनंदन मंच बनाए गए। इन मंचों पर कलाकार सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देते नजर आए। शहीद पथ के जी-20 मार्ग पर झांसी से आए कलाकारों ने बुंदेलखंड के पारंपरिक राई नृत्य की प्रस्तुति दी। ... और पढ़ें

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