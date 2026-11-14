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VIDEO: माइक्रोफाइनेंस पर वार्षिक कॉन्क्लेव का आयोजन, सीईओ ने प्रेसवार्ता को किया संबोधित

Ishwar Ashish Bhartiya

Updated Sat, 14 Nov 2026 05:01 PM IST Updated Sat, 14 Nov 2026 05:01 PM IST







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होटल गोमती में माइक्रो फाइनेंस संगठन उत्तर प्रदेश की ओर से माइक्रोफाइनेंस पर आयोजित होने वाले वार्षिक कॉन्क्लेव को लेकर आयोजित प्रेसवार्ता में बोलते सुधीर सिन्हा सीईओ, उपमा। ... और पढ़ें

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