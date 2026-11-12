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Video: मोहम्मद शाहिद स्टेडियम में ऑल इंडिया केडी सिंह बाबू प्रतियोगिता का आयोजन

Akash Dwivedi

Updated Thu, 12 Nov 2026 05:29 PM IST Updated Thu, 12 Nov 2026 05:29 PM IST







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गोमतीनगर के विजयंत खंड स्थित मोहम्मद शाहिद स्टेडियम में ऑल इंडिया केडी सिंह बाबू प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है।

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