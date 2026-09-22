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Video: लाठीचार्ज के विरोध में आयुष डॉक्टरों का कैंडल मार्च

Tue, 22 Sep 2026 08:38 PM IST
Akash Dwivedi
Akash Dwivedi Akash Dwivedi
Updated Tue, 22 Sep 2026 08:38 PM IST
Video: लाठीचार्ज के विरोध में आयुष डॉक्टरों का कैंडल मार्च
गोमतीनगर स्थित 1090 चौराहे पर आयुष डॉक्टरों ने हाथों में ‘ब्लैक डे’ के पोस्टर लेकर कैंडल मार्च निकाला और धरने पर बैठे। डॉक्टरों ने सोमवार को हजरतगंज में प्रदर्शन के दौरान हुए कथित लाठीचार्ज के विरोध में नाराजगी जताई। इस दौरान डॉक्टरों ने कैंडल जलाकर अपना विरोध दर्ज कराया और घटना को लेकर कार्रवाई की मांग उठाई।
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