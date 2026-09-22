Video: लखनऊ में प्रेशर लीक होने से खड़ी हुई बस, यात्रियों ने किया हंगामा

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रायबरेली डिपो की बस मंगलवार को 2:30 बजे रायबरेली से सवारियां लेकर लखनऊ के लिए चली। बस में 20 सवारियां थी। इसके चालक दिलीप कुमार परिचालक सुरेश कुमार थे। चालक दिलीप कुमार ने बताया कि शाम लगभग 4:30 बजे बस कल्ली के पास बस पहुंची तभी अचानक बस का प्रेशर लीक हो गया और वह खड़ी हो गई। बस के खराब होने की सूचना यात्रियों को दी गई तो यात्रियों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। यात्रियों को समझाया गया सवारियों को दूसरी बस में बैठाकर आलमबाग भेजा गया।विदित है कि परिवहन निगम की बसें अक्सर खराब होकर बीच सड़क पर खड़ी हो जाती है।

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