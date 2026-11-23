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Video: लखनऊ में हॉकी टूर्नामेंट में गोल के लिए खिलाड़ियों ने लगाया दम

Akash Dwivedi

Updated Mon, 23 Nov 2026 05:37 PM IST Updated Mon, 23 Nov 2026 05:37 PM IST







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लखनऊ के चंद्रभानु गुप्त खेल मैदान में केडी सिंह बाबू मेमोरियल सोसाइटी की ओर से आयोजित तृतीय विजय मिश्र द्विवेदी ‘चकई दादा’ स्मृति हॉकी टूर्नामेंट में बुला गांगुली-11 और जम्मन लाल शर्मा-11 के बीच मुकाबला खेला गया। मैच के दौरान गेंद पर कब्जे और गोल करने के लिए संघर्ष करते खिलाड़ी। ... और पढ़ें

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