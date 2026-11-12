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Video: कार्रवाई के बीच मौके पर पहुंचे शिवा के चचेरे भाई मनोज अवस्थी

Akash Dwivedi

Updated Thu, 12 Nov 2026 05:28 PM IST Updated Thu, 12 Nov 2026 05:28 PM IST







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मनोज अवस्थी, शिवा के चचेरे भाई, सबसे पहले मौके पर पहुंचे। परिवार के सदस्यों का कहना है कि फिलहाल जिस हिस्से पर कार्रवाई हो रही है, वह अवैध निर्माण है। पीछे वाला हिस्सा भी टूटेगा, तभी उन्हें पूरी राहत मिलेगी। ... और पढ़ें

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