Video: केकेसी में ‘दिव्यांकुर-2026’ का आगाज, छात्रों ने गायन-नृत्य से बांधा समां

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चारबाग स्थित श्री जय नारायण मिश्र पीजी कॉलेज (केकेसी) में सोमवार से 24वें वार्षिक युवा सांस्कृतिक महोत्सव ‘दिव्यांकुर-2026’ की शुरुआत हुई। इस वर्ष महोत्सव की थीम ‘सृजन व संस्कृति का संगम’ रखी गई है। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. जेपी सैनी ने किया। इस दौरान छात्र-छात्राओं ने गायन और नृत्य की रंगारंग प्रस्तुतियां देकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। भाजपा प्रदेश कार्यालय में संकुल प्रकोष्ठ की बैठक से पहले प्रकोष्ठ के संयोजक बीडी शर्मा ने मीडिया से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने बैठक से जुड़े विषयों पर अपनी बात रखी।

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