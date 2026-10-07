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Video: इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयुष्मान संवाद, कार्यक्रम में बोले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक

Akash Dwivedi

Updated Wed, 07 Oct 2026 01:50 PM IST Updated Wed, 07 Oct 2026 01:50 PM IST







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गोमतीनगर स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित आयुष्मान संवाद कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आयुष्मान भारत योजना और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े विषयों पर अपनी बात रखी। ... और पढ़ें

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