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Video: हनुमान कप हॉकी टूर्नामेंट में खिलाड़ियों ने दिखाया दमखम

Akash Dwivedi

Updated Tue, 24 Nov 2026 03:16 PM IST Updated Tue, 24 Nov 2026 03:16 PM IST







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गोमतीनगर के विजयंतखंड स्थित मोहम्मद शाहिद स्टेडियम में आयोजित पांचवें राज्य स्तरीय श्री हनुमान कप हॉकी टूर्नामेंट में स्टेट हॉस्टल रामपुर (काली जर्सी) और गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ (लाल जर्सी) के खिलाड़ियों के बीच मुकाबला हुआ। ... और पढ़ें

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