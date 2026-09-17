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VIDEO: गोमती नगर में आंधी और बारिश से पेड़ गिरा, दो गाड़ियां दबीं

Ishwar Ashish Bhartiya

Updated Thu, 17 Sep 2026 03:25 PM IST Updated Thu, 17 Sep 2026 03:25 PM IST







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लखनऊ के गोमती नगर में आंधी और बारिश से पेड़ गिर गया। बिजली का ट्रांसफार्मर भी झुक गया। पेड़ गिरने से दो गाड़ियां भी दबी। रोड दोनों तरफ से बंद है। ... और पढ़ें

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