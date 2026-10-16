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VIDEO: गोमती का जलस्तर घटा, घरों के सामने बनी दीवार को तोड़ा गया

Ishwar Ashish Bhartiya

Updated Fri, 16 Oct 2026 03:54 PM IST Updated Fri, 16 Oct 2026 03:54 PM IST







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लखनऊ के फैजुल्लागंज के दाउदनगर स्थित मामा कॉलोनी में गोमती नदी का जलस्तर बढ़ जाने के कारण लोगों ने बचाव के लिए 4 इंच की दीवार बना ली थी। अब उसे तोड़ दिया गया है। ... और पढ़ें

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