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Video: एलडीए जनता अदालत में लोगों की समस्याएं सुनते संयुक्त सचिव सोम कमल सीताराम

Akash Dwivedi

Updated Thu, 15 Oct 2026 11:44 AM IST Updated Thu, 15 Oct 2026 11:44 AM IST







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लखनऊ के गोमतीनगर स्थित एलडीए कार्यालय में आयोजित जनता अदालत में संयुक्त सचिव सोम कमल सीताराम ने लोगों की समस्याएं सुनीं। इस दौरान फरियादियों ने अपनी शिकायतें और समस्याएं अधिकारियों के सामने रखीं। ... और पढ़ें

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