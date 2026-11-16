Video: एक ओर साफ हवा के लिए शहर को मिल रही पहचान, दूसरी ओर दिनदहाड़े जल रहा कूड़ा

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लखनऊ में एक ओर साफ हवा के लिए शहर को पहला स्थान मिल रहा है। नगर निगम की ओर से प्रदूषण कम करने के लिए लगातार सड़कों पर पानी का छिड़काव कराया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर शहर के वीवीआईपी इलाके बंदरियाबाग और रेलवे कॉलोनी में दिनदहाड़े कूड़े के साथ पेड़ भी जलाए जा रहे हैं। इससे उठने वाला धुआं हवा को प्रदूषित कर रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि जब शहर में खुलेआम कूड़ा और पेड़ जलाए जाएंगे, तो हवा साफ कैसे होगी? एक तरफ प्रदूषण नियंत्रण के प्रयास और दूसरी तरफ नियमों की अनदेखी, आखिर इस पर जिम्मेदार अधिकारी कब ध्यान देंगे?

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