लखनऊ: गोमती उफनाई तो एमार गोमती ग्रीन्स पर संकट, बढ़ते जलस्तर से चिंतित निवासी; प्रशासन से की ये मांग

राजधानी लखनऊ में गोमती नदी का बढ़ता जलस्तर एमार गोमती ग्रीन्स के निवासियों के लिए चिंता का कारण बन गया है। जलस्तर में और इजाफा हुआ तो सोसाइटी के आसपास जलभराव की स्थिति पैदा हो सकती है। ऐसे में इलेक्ट्रिक सब-स्टेशन और अन्य विद्युत उपकरणों की सुरक्षा को लेकर भी आरडब्ल्यूए ने प्रशासन को सतर्क करने की मांग की है।

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रात में बढ़ा पानी तो बढ़ सकती है मुश्किल

आरडब्ल्यूए ने जिला प्रशासन, आपदा प्रबंधन विभाग, नगर निगम और विद्युत विभाग से मौके का निरीक्षण करके जरूरी तैयारियां पहले से सुनिश्चित करने की अपील की है। उनके मुताबिक, मौजूदा स्थिति में गोमती नदी के जलस्तर पर लगातार नजर रखना जरूरी है। साथ ही सोसाइटी के आसपास संभावित जलभराव वाले स्थानों की पहचान कर पंप, जनरेटर और राहत-बचाव उपकरणों की व्यवस्था पहले से की जानी चाहिए।

आरडब्ल्यूए के अध्यक्ष राज किशोर राजेश का कहना है कि यदि रात के दौरान जलस्तर इसी तरह बढ़ता रहा तो किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने में समय लग सकता है। ऐसे में प्रशासन और संबंधित विभागों के बीच तत्काल समन्वय जरूरी है, ताकि जरूरत पड़ने पर राहत और बचाव कार्य बिना देरी शुरू किया जा सके।