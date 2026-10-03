Video: फैजुल्लागंज में हर तरफ फैला कीचड़, लोग दूसरी जगह सामान लेकर जा रहे

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स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्हें सामान और परिवार को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने का पर्याप्त समय नहीं मिल पाया। एक स्थानीय निवासी ने कहा, “इतना मौका ही नहीं मिल पाया कि सामान को सही स्थान पर पहुंचा देते हैं। अगर बाढ़ की स्थिति थी तो सरकार को पहले ही लोगों को सचेत करना चाहिए था।”

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