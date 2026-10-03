यूपी: एक्यूआईएस मॉड्यूल की जांच का दायरा बढ़ा, प्रदेश में 50 संदिग्धों की जानकारी; पांच-छह की भूमिका संदिग्ध

अलकायदा इन इंडियन सब-कॉन्टिनेंट (एक्यूआईएस) की विचारधारा से जुड़े मॉड्यूल के दो संदिग्धों की गिरफ्तारी के बाद यूपी एटीएस की जांच का दायरा बढ़ गया है। जांच में प्रदेश में इस नेटवर्क से जुड़े करीब 50 लोगों के बारे में जानकारी सामने आई है। ये लोग सोशल मीडिया और मैसेजिंग एप के माध्यम से एक-दूसरे के संपर्क में आए थे। एटीएस अब इनके नेटवर्क से जुड़ाव और भूमिका की जांच कर रही है।

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