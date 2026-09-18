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VIDEO: डॉक्टर वेल्दी फिसर की 147वीं जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम

Ishwar Ashish Bhartiya

Updated Fri, 18 Sep 2026 12:31 PM IST Updated Fri, 18 Sep 2026 12:31 PM IST







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साक्षरता निकेतन कानपुर रोड लखनऊ में डॉक्टर वेल्दी फिसर की 147वीं जयंती के अवसर परआयोजित छात्र-छात्राओं के सम्मान समारोह में मुख्य डॉक्टर पार्थ सारथी सेन शर्मा आईएएस अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन। ... और पढ़ें

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