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Video: अलीगंज कॉल सेंटर पर पुलिस की जांच, 16 लोगों से पूछताछ

Akash Dwivedi

Updated Fri, 18 Sep 2026 12:36 PM IST Updated Fri, 18 Sep 2026 12:36 PM IST







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अलीगंज स्थित एक कॉल सेंटर में पुलिस की कार्रवाई के बाद जांच तेज हो गई है। मौके पर एसीपी और इंस्पेक्टर अलीगंज पहुंचे हैं। मिली जानकारी के अनुसार, कॉल सेंटर के अंदर करीब 16 लोग मौजूद हैं, जिनमें चार महिलाएं शामिल हैं। पुलिस इन सभी से पूछताछ कर रही है। ... और पढ़ें

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