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Video: डीएवी कॉलेज परिसर में होगी भगवत कथा, राधा रमण सेवा समिति ने की प्रेस वार्ता

Akash Dwivedi

Updated Sat, 03 Oct 2026 01:38 PM IST Updated Sat, 03 Oct 2026 01:38 PM IST







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डीएवी कॉलेज परिसर में राधा रमण सेवा समिति की ओर से आयोजित होने वाली श्रीमद्भागवत कथा के संबंध में प्रेस वार्ता की गई। समिति के पदाधिकारी अमरनाथ मिश्रा ने कथा आयोजन से जुड़ी जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि आयोजन को लेकर तैयारियां पूरी की जा रही हैं और श्रद्धालुओं के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं की जाएंगी। ... और पढ़ें

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