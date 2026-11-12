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Video: छठ पूजा की तैयारी, गोमती नदी की सफाई में जुटे नगर निगम कर्मचारी

Akash Dwivedi

Updated Thu, 12 Nov 2026 05:28 PM IST Updated Thu, 12 Nov 2026 05:28 PM IST







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लखनऊ में छठ पूजा को देखते हुए नगर निगम के कर्मचारी गोमती नदी की सफाई में जुटे हैं।

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