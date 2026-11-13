Video: निशातगंज पुल के नीचे सजीं छठ पूजा के फलों की दुकानें

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लखनऊ के निशातगंज पुल के नीचे छठ पूजा को लेकर फलों की दुकानें सज गई हैं। दुकानदारों ने पूजा में इस्तेमाल होने वाले फल और पूजन सामग्री बिक्री के लिए रखी है। खरीदारी के लिए लोगों की आवाजाही भी शुरू हो गई है। छठ पर्व को लेकर बाजार में रौनक दिखाई देने लगी है।

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