VIDEO: चालक-परिचालक ने पेट्रोल छिड़ककर किया आत्मदाह का प्रयास

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लखनऊ के कैसरबाग बस डिपो पर नाराज चालक इरफान और परिचालक राघवेंद्र ने पेट्रोल डालकर आग लगाने का प्रयास किया। डिपो पर कर्मचारियों का प्रदर्शन हो रहा है। कर्मचारी एआरएम सतीश पाल से परेशान हैं। कर्मचारियों पर लोड फैक्टर बढ़ाने को लेकर लगातार दबाव बनाया जा रहा है।

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