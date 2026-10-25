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VIDEO: अधिवक्ताओं के चैंबर पर बुलडोजर एक्शन, भारी संख्या में फोर्स तैनात

Ishwar Ashish Bhartiya

Updated Sun, 25 Oct 2026 11:24 AM IST Updated Sun, 25 Oct 2026 11:24 AM IST







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कैसरबाग में अधिवक्ताओं के चेंबर पर नोटिस के बाद आज लखनऊ नगर निगम द्वारा कार्यवाही की गई है चेंबर पर बुलडोजर कार्रवाई हुई है। यहां पर अतिक्रमण हटाया जा रहा है। इस दौरान भारी संख्या में कोर्स तैनात है। ... और पढ़ें

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