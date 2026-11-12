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Video: आरोपी के मकान पर चला बुलडोजर, परिवार बोला- अब मिला योगी सरकार का न्याय

Akash Dwivedi

Updated Thu, 12 Nov 2026 05:28 PM IST Updated Thu, 12 Nov 2026 05:28 PM IST







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आरोपी के मकान पर बुलडोजर से कार्रवाई की जा रही है। कुछ दिन पहले मृतक परिवार ने कहा था कि उन्होंने योगी सरकार का न्याय देखा है, लेकिन उन्हें न्याय नहीं मिला। आज मकान पर बुलडोजर की कार्रवाई के बाद परिवार को न्याय मिलने की उम्मीद जगी है। ... और पढ़ें

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