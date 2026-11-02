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Video: आरक्षण में गड़बड़ी का आरोप लगाकर 68500 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों का प्रदर्शन
इको गार्डन के बाहर सोमवार को 68500 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने आरक्षण में कथित गड़बड़ी को लेकर प्रदर्शन किया। अभ्यर्थियों ने भर्ती प्रक्रिया में अनियमितता का आरोप लगाते हुए संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।
प्रदर्शन में शामिल कुछ अभ्यर्थी पिछले सात दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हैं। उनका कहना है कि जब तक उनकी मांगों पर सुनवाई नहीं होती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। प्रदर्शनकारी सीटी और घंटियां बजाकर सरकार का ध्यान अपनी मांगों की ओर आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं।
प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिला और पुरुष अभ्यर्थी शामिल हैं। अभ्यर्थियों ने भर्ती में आरक्षण से जुड़े मामले की निष्पक्ष जांच कराने और अपनी मांगों पर उचित कार्रवाई करने की मांग उठाई।
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