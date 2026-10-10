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Video: 68500 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों से मिले मंत्री संजय निषाद, आवास पर प्रदर्शन के बाद सुनीं समस्याएं

Akash Dwivedi

Updated Sat, 10 Oct 2026 01:56 PM IST Updated Sat, 10 Oct 2026 01:56 PM IST

राजधानी के विक्रमादित्य मार्ग स्थित मंत्री डॉ. संजय निषाद के आवास का घेराव कर प्रदर्शन कर रहे 68500 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों से मंत्री ने मुलाकात की। इस दौरान अभ्यर्थियों ने अपनी मांगों और समस्याओं को उनके सामने रखा। शिक्षक भर्ती से जुड़े मुद्दों को लेकर अभ्यर्थी मंत्री के आवास पर एकत्र हुए थे। प्रदर्शन के दौरान मंत्री संजय निषाद ने उनसे मुलाकात कर उनकी बात सुनी। ... और पढ़ें

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