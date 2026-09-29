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विधान परिषद चुनाव के लिए नामांकन शुरू, लखनऊ में मंडलायुक्त कार्यालय पर चेकिंग के बाद मिल रहा प्रवेश

Bhupendra Singh

Updated Tue, 29 Sep 2026 12:37 PM IST Updated Tue, 29 Sep 2026 12:37 PM IST







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राजधानी लखनऊ में मंगलवार से विधान परिषद चुनाव के लिए नामांकन शुरू गया। दोपहर 12:00 बजे तक कोई भी प्रत्याशी नामांकन के लिए पहुंचा। कैसरबाग स्थित मंडलायुक्त कार्यालय पर नामांकन के पहले दिन सुरक्षा व्यवस्था मुस्तैद रही। गेट पर ही चेकिंग के बाद लोगों को एंट्री दी गई। बैरिकेट्स भी लगाए गए हैं। ... और पढ़ें

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