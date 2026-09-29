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यूपी: अक्तूबर में भी बिजली बिल में 5% से अधिक राहत की उम्मीद, सितंबर में मिली थी 7.93 फीसदी की छूट

Tue, 29 Sep 2026 01:03 PM IST
Bhupendra Singh अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ Published by: Bhupendra Singh Updated Tue, 29 Sep 2026 01:03 PM IST
सार

यूपी में अक्तूबर में भी उपभोक्ताओं को बिजली बिल में 5% से अधिक राहत की उम्मीद है। सितंबर महीने में 7.93 फीसदी की राहत मिली थी। एफपीपीसीए में लगातार चौथे महीने राहत की उम्मीद है। आगे पढ़ें पूरी खबर...

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Expectation of over 5% relief on electricity bills in UP for October as well
बिजली बिल। (सांकेतिक) - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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उत्तर प्रदेश के करोड़ों बिजली उपभोक्ताओं को अक्तूबर में भी बिजली बिल में पांच फीसदी से अधिक की राहत मिलने की संभावना है। यह एफपीपीसीए (ईंधन एवं विद्युत क्रय समायोजन अधिभार) के तहत लगातार चौथे महीने मिलने वाली राहत होगी। 

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सितंबर में उपभोक्ताओं को 7.93 फीसदी की राहत मिली थी। इससे पहले जुलाई में 4.43 फीसदी और अगस्त में 2.92 फीसदी राहत दी गई थी। उप्र राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के आकलन के आधार पर यूपीपीसीएल जल्द ही अक्तूबर के एफपीपीसीए का आधिकारिक ऐलान कर सकता है।
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परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि एफपीपीसीए की गणना में पारदर्शिता और नियमानुसार प्रक्रिया सुनिश्चित कराने के लिए परिषद लगातार उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (यूपीईआरसी) के समक्ष अपना पक्ष रख रहा है। उनका कहना है कि बिजली खरीद लागत में कमी का लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचना उनका वैधानिक अधिकार है। परिषद की पैरवी के बाद वास्तविक बिजली खरीद लागत के आधार पर एफपीपीसीए की गणना का रास्ता साफ हुआ है।

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