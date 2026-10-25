{"_id":"6add7698410bae62b808feb4","slug":"video-strict-checking-for-up-pet-exam-in-lucknow-students-remove-their-shoes-and-also-had-their-sacred-thread-cut-2026-10-25","type":"video","status":"publish","title_hn":"यूपी PET परीक्षा में सख्त चेकिंग, लखनऊ में जूते उतरवाकर जांच; कलावा भी कटवाया","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से आयोजित प्रारंभिक अर्हता परीक्षा(पेट) रविवार को लखनऊ में आयोजित की जा रही है। इसी कड़ी में आशियाना के सेक्टर-एम स्थित महाराजा बिजली पासी राष्ट्रीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में परीक्षा देने छात्र-छात्राएं पहुंची। इस दौरान कड़ी जांच के बाद उन्हें प्रवेश दिया गया। यहां तक कि जूता उतारकर चेकिंग की गई। महिला अभ्यर्थियों के हाथों में बंधा कलावा भी उतरवाकर केंद्र में प्रवेश दिया गया।

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