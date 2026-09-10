पंडित गोविंद बल्लभ पंत की जयंती पर लखनऊ में पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित

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'भारत रत्न' पंडित गोविंद बल्लभ पंत की जयंती पर लखनऊ स्थित लोकभवन में पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि पंत जी महान अधिवक्ता, महान स्वाधीनता सेनानी थे। 1925 में काकोरी ट्रेन एक्शन में क्रांतिकारियों की पैरोकारी की थी। उन्होंने देश की आज़ादी में बढ़चढ़कर भाग लिया।

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