{"_id":"6ac88bfaf432631b6e0069e1","slug":"video-minister-sanjay-nishad-said-we-are-working-to-make-uttar-pradesh-uttam-2026-10-09","type":"video","status":"publish","title_hn":"मंत्री संजय निषाद बोले- उतर प्रदेश को उत्तम बनाने का काम कर रहे हैं","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

मंत्री संजय निषाद बोले- उतर प्रदेश को उत्तम बनाने का काम कर रहे हैं

Bhupendra Singh

Updated Fri, 09 Oct 2026 12:08 PM IST Updated Fri, 09 Oct 2026 12:08 PM IST







Link Copied



मंत्री संजय निषाद बोले- उतर प्रदेश को उत्तम बनाने का काम कर रहे हैं

विज्ञापन