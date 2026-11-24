बलरामपुर: 2.89 करोड़ की परियोजना पर लापरवाही का ग्रहण, टंकी तैयार फिर भी सूखे नल
जल जीवन मिशन के तहत सेखुईकला में बनी पानी की टंकी से अब तक जलापूर्ति शुरू नहीं हो सकी। परियोजना के नाम पर सड़कें भी खोदकर छोड़ दीं। पाइप खुले में पड़े हैं और कीमती उपकरण खराब हो रहे हैं।
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बलरामपुर शहर से सटे सेखुईकला गांव में हर घर तक नल से पानी पहुंचाने की 2.89 करोड़ रुपये की परियोजना जिम्मेदारों की लापरवाही की भेंट चढ़ती नजर आ रही है। जल जीवन मिशन के तहत गांव में पानी की टंकी का निर्माण लगभग 90 फीसदी पूरा होने का दावा किया जा रहा है, लेकिन अब तक जलापूर्ति शुरू नहीं हो सकी है। नतीजा यह है कि ग्रामीणों को पानी के लिए परेशानी उठानी पड़ रही है। दूसरी ओर, परिसर में लगा सोलर सिस्टम और अन्य उपकरण इस्तेमाल के इंतजार में पड़े हैं। समय से संचालन शुरू न होने के कारण इनके खराब होने की आशंका भी बढ़ रही है।
परियोजना के नाम पर गांव की सड़कों को खोदकर पाइपलाइन बिछाने का काम किया गया, लेकिन कई जगह सड़कें बदहाल छोड़ दी गई हैं। राहगीरों और ग्रामीणों को आवागमन में दिक्कत हो रही है। पाइप भी कई स्थानों पर इधर-उधर पड़े हैं।
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ग्रामीणों का कहना है कि योजना का उद्देश्य घरों तक साफ पानी पहुंचाना था, लेकिन निर्माण कार्य पूरा होने के बाद भी उन्हें इसका लाभ नहीं मिल रहा है। बाबूलाल ने बताया कि टंकी बनने के बाद भी घरों में पानी नहीं पहुंच रहा है। माहतो का कहना है कि जलापूर्ति शुरू नहीं होने से लोगों की उम्मीदें अधूरी हैं और परिसर में लगे उपकरण बेकार पड़े हैं। कल्लू वर्मा ने सड़कें खोदकर छोड़ने पर नाराजगी जताई। मेहताब ने कहा कि पाइपलाइन का काम अधूरा रहने से लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है।
जल निगम ग्रामीण के एक्सईएन सुरेंद्र कुमार का कहना है कि परियोजना का करीब 90 फीसदी काम पूरा हो चुका है। शेष कार्य पूरा कराकर शीघ्र ही जलापूर्ति शुरू कराई जाएगी। कार्यदायी संस्था को शीघ्र काम पूरा करने का निर्देश दिया गया है।