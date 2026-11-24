बलरामपुर शहर से सटे सेखुईकला गांव में हर घर तक नल से पानी पहुंचाने की 2.89 करोड़ रुपये की परियोजना जिम्मेदारों की लापरवाही की भेंट चढ़ती नजर आ रही है। जल जीवन मिशन के तहत गांव में पानी की टंकी का निर्माण लगभग 90 फीसदी पूरा होने का दावा किया जा रहा है, लेकिन अब तक जलापूर्ति शुरू नहीं हो सकी है। नतीजा यह है कि ग्रामीणों को पानी के लिए परेशानी उठानी पड़ रही है। दूसरी ओर, परिसर में लगा सोलर सिस्टम और अन्य उपकरण इस्तेमाल के इंतजार में पड़े हैं। समय से संचालन शुरू न होने के कारण इनके खराब होने की आशंका भी बढ़ रही है।

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