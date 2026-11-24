इससे पहले अपने बयान में ओपी राजभर ने संजय निषाद का नाम लेकर कहा कि टिकट वितरण का फैसला भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा लिया जाएगा। उन्होंने दावा किया है कि अतरौलिया सीट पर उनके अधिक वोट हैं जिसकी वजह से अब वह पीछे नहीं हटेंगे।

10 सीटों पर नजर

सूत्रों के मुताबिक ओपी राजभर अतरौलिया सीट पर अपने बेटे अरुण राजभर के लिए टिकट चाहते हैं। इतना ही नहीं, उनकी नजरें आजमगढ़ की सभी 10 विधानसभा सीटों पर है जिसके लिए उन्होंने प्रचार भी शुरू कर दिया है। इसमें आजमगढ़ लोकसभा क्षेत्र की 5 और लालगंज लोकसभा क्षेत्र की पांच सीटें शामिल हैं। इन सीटों पर निषाद वोट भी बहुतायत में है जिसकी वजह से निषाद पार्टी भी कई सीटों पर अपना दावा कर रही है।