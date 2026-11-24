सपा अध्यक्ष और पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने कहा कि इंडिया गठबंधन के तहत कांग्रेस की जीत सुनिश्चित वाली 26 सीटों से शुरुआत हुई है, मिलजुलकर समझदारी से बात और आगे बढ़ेगी। इस तरह सपा अध्यक्ष ने कांग्रेस के खाते में जाने वाली सीटों की संख्या बढ़ने की संभावना पर अपनी मुहर लगा दी।

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उन्होंने एक्स पर कहा कि जीतनेवाली पहली ‘26 सीटों’ से हुई है शुरुआत, मिलजुलकर समझदारी से और आगे बढ़ेगी बात।सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव के 557वें प्रकाश पर्व पर लखनऊ कैंट स्थित गुरुद्वारा में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के दौरान मीडिया से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भाजपा को समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन ही हराएगा। भाजपा के पास बढ़ती मंहगाई व बेरोजगारी का कोई जवाब नहीं है। भाजपा झूठे वादे करती रही। नौकरी व रोजगार नहीं दे पाई।अखिलेश ने कहा कि भाजपा सरकार में जमीन पर कोई निवेश नहीं दिखाई दे रहा हैं। बताया जा रहा है कि ताइवान से एक हजार करोड़ का निवेश आएगा, पर इसका कोई अता-पता नहीं मिल रहा है। ऐसे में उत्तर प्रदेश और यहां नौजवानों का भला कैसे होगा।अतरौलिया विधानसभा क्षेत्र को लेकर एक सवाल के जवाब में अखिलेश यादव ने कहा कि अतरौलिया में समाजवादी पार्टी जीतेगी। संग्राम यादव ऐतिहासिक वोटों से जीतेंगे। अतरौलिया की जनता को पता है कि एक्सप्रेस-वे, फोरलेन सड़कें और अस्पताल बन जाने के बाद वहां बदलाव आया है।सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मंगलवार को पातशाह श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर सदर गुरुद्वारा में जाकर गुरु ग्रंथ के समक्ष माथा टेका। प्रदेश में सुख-शांति के लिए अरदास की। उन्होंने वहां उपस्थित सिख समाज के सभी लोगों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर गुरुद्वारा में शबद कीर्तन के साथ लंगर का भी आयोजन हुआ। ग्रथी हरविंदर सिंह ने आशीर्वाद दिया।