{"_id":"6ac89b02cbc88b1268019eec","slug":"video-minister-dayashankar-singh-said-yogi-would-win-election-whether-he-contests-from-ayodhya-or-anywhere-in-india-2026-10-09","type":"video","status":"publish","title_hn":"मंत्री दयाशंकर सिंह बोले- योगी अयोध्या ही नहीं हिंदुस्तान में कहीं से लड़ेंगे चुनाव जीत जाएंगे","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

मंत्री दयाशंकर सिंह बोले- योगी अयोध्या ही नहीं हिंदुस्तान में कहीं से लड़ेंगे चुनाव जीत जाएंगे

Bhupendra Singh

Updated Fri, 09 Oct 2026 01:12 PM IST Updated Fri, 09 Oct 2026 01:12 PM IST







Link Copied



मंत्री दयाशंकर सिंह बोले- योगी इतने लोकप्रिय हैं कि अयोध्या ही नहीं हिंदुस्तान में कहीं से लड़ेंगे चुनाव जीत जाएंगे

विज्ञापन