अमेठी जिले के राजाफत्तेपुर के अहोरवा भवानी कस्बे में मंगलवार रात करीब 10 बजे बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने दो मोटरसाइकिलों की आमने-सामने भिड़ंत हो गई। हादसे में बाइक सवार यशराज (18) निवासी अकबरपुर फर्सी और रमाशंकर (28) निवासी गोधना मजरे दान्दूपुर, थाना शिवरतनगंज की मौत हो गई। वहीं दूसरी बाइक पर सवार नागेश (20) निवासी शहादतगंज मजरे डांगी बरवलिया, थाना इन्हौना की भी जान चली गई।

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