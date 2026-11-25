(तेलीबाग)। पीजीआई की वृंदावन योजना स्थित सेक्टर-11ए निवासी रियल एस्टेट कंपनी के मैनेजर अनिल कुमार गुप्ता के घर से चोर करीब 15 लाख रुपये के जेवर और नकदी ले गए। पड़ोसी के सीसीटीवी कैमरे में कार से पहुंचे एक युवक के बाउंड्री फांदकर घर में घुसने की फुटेज कैद हुई है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर चोर की तलाश शुरू कर दी है।



हैरिटेज ग्रीन ग्रुप में कार्यरत अनिल के मुताबिक, शुक्रवार को उनकी पत्नी नीतू दोनों बच्चों के साथ सीतापुर गई थीं। वह शाम छह बजे नीलमथा स्थित संत निरंकारी आश्रम में सत्संग के लिए निकले थे। रात नौ बजे लौटे तो कमरे का दरवाजा खुला मिला। अंदर अलमारियों के लॉकर टूटे थे और सामान बिखरा पड़ा था। आशंका है कि चोरों ने मास्टर चाबी से ताला खोला था। अनिल के मुताबिक, चोर करीब 14 लाख रुपये के जेवर और एक लाख रुपये नकद ले गए।



उन्होंने पुलिस पर जेवरों की सूची देने के बावजूद एफआईआर दर्ज करने में देरी और तहरीर बदलवाने का आरोप लगाया। सोमवार रात रिपोर्ट दर्ज की गई। इंस्पेक्टर पीजीआई सुनील कुमार सिंह ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोर की तलाश की जा रही है।